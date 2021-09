신한 마이카, 월방문자수 50만 돌파…"방문자 47% MZ세대"

맞춤 차량 정보 제공하는 내차고 아이 서비스 등 인기

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 신한금융그룹 자동차금융 공동 플랫폼 '신한 마이카'의 월간 순방문자수(MAU)가 50만, 일간 순방문자수(DAU)는 7만을 넘어섰다고 9일 밝혔다.

지난달 신한카드는 고객 본인의 차량 번호만 등록하면 다양한 맞춤 정보를 제공하는 '내차고 i(아이)' 서비스를 출시하고, 이에 맞춰 올바른 운전 습관을 만들기 위한 '블루 드라이버' 캠페인, 관심차량 등록 이벤트, 마이카 출석체크 이벤트 등을 진행했다.

신한 마이카 방문자 중 47%는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)인 것으로 나타났다. 비대면 소비에 익숙한 만큼 차량도 자연스럽게 온라인 플랫폼을 통해 검색하고 구매하는 것으로 해석된다. 또 ESG(환경·사회·지배구조) 등 가치 소비가 중요한 부분을 차지하고 재미를 추구하는 펀슈머인 MZ세대들에게 블루 드라이버 캠페인, 관심차량 등록 이벤트, 마이카 출석체크 이벤트 등이 적중했다는 분석이다. 블루 드라이버 캠페인의 경우 시작 후 15일만에 1만5000여명이 참여하는 등 고객들의 뜨거운 관심을 받고 있다.

또 차량구매를 원하는 고객들이 본인의 관심 자동차를 등록하면 추첨을 통해 프리미엄 럭셔리 리무진 3일 이용권(1명), 차박 캠핑카 1박 2일 이용권(10명), 트렁크 정리함(100명)을 제공하는 이벤트와 함께 매일 출석만 하면 최고 100 신한 포인트를 즉시 적립해주고 전부 출석한 고객 중 추첨을 통해 10만 마이신한포인트 등 경품을 증정하는 이벤트도 진행 중이다.

신한카드 관계자는 "고객이 원하는 다양한 자동차 맞춤 정보를 편리하게 찾아볼 수 있다는 점에서 신한 마이카 월간 방문고객이 50만을 넘어선 것으로 생각한다"며 "신한금융그룹의 자동차 종합 플랫폼으로서 발전을 거듭해 고객들이 가장 먼저 찾는 자동차 플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

