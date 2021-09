우리은행 "오픈뱅킹 이용고객에 경품 제공"

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 우리원뱅킹의 오픈뱅킹 서비스 중 ‘한 번에 모으기’로 일정 금액 이상 모은 고객을 대상으로 ‘오픈뱅킹으로 모으면 쏜다!’ 이벤트를 오는 30일까지 실시한다고 9일 밝혔다.

이벤트 기간 내 오픈뱅킹 ‘한 번에 모으기’로 다른 은행에서 우리은행으로 모은(이체) 금액에 따라 총 4100명에게 경품을 증정한다. 여러 번 이체할 경우 최대 이체 금액 한 건을 기준으로 하며 금액별 경품은 ▲10만원 이상 CU 모바일 상품권 5000원권(3000명), ▲50만원 이상 CU 모바일 상품권 1만원권(1000명), ▲100만원 이상 롯데백화점 모바일 상품권 3만원(100명) 이다.

오픈뱅킹을 최초 가입하는 고객은 물론, 기존 오픈뱅킹 등록 고객도 모두 참여 가능하다. 자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.

우리은행 관계자는 “여러 금융회사에 분산된 잔액을 한 번에 모을 수 있는 우리원뱅킹의 오픈뱅킹 ‘한 번에 모으기’ 기능을 알리고자 이번 이벤트를 마련했다”고 설명했다.

