SK이노베이션, 10조원대 고성능 하이-니켈 양극재 구매 계약

에코프로그룹과 고성능 배터리 시장 선점 '맞손'

향후 양극재 관련 소재 사업, 폐배터리 재활용 등 분야서 협력 확대 계획

[아시아경제 김혜원 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 251,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 122,067 전일가 251,500 2021.09.09 09:37 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]에코프로비엠 '2차전지 양극재 10조 계약 잭팟'…신고가 경신최태원 회장 "SK, 수소 생산 큰 획"…2025년 수소 사업 세계 1위 도약SK이노, 中 전기차업체에 배터리 첫 공급…현지 시장공략 통했다 close 이 고성능 하이-니켈 양극재의 안정적 수급을 위해 10조원대 중장기 계약을 맺었다.

SK이노베이션은 8일 오후 서울 종로구 SK서린빌딩에서 국내 1위 양극재 제조사 에코프로비엠과 2024년부터 2026년까지 10조원 규모의 양극재 공급 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

양사는 에코프로비엠의 지주사인 에코프로, 에코프로비엠 등과 양극재 소재 분야에서 전방위적으로 협력해 나가기로 했다.

이날 계약 및 협약식에는 SK이노베이션 배터리 사업 지동섭 대표, 신영기 배터리 구매센터장과 에코프로 이동채 회장, 에코프로비엠 권우석 사장 등이 참석해 협력 강화 방안을 논의했다. 양측은 향후 양극재와 관련한 소재 사업 공동 투자, 국내외 공장 증설, 폐배터리 재활용 등 다양한 분야에서 협력을 확대키로 했다.

SK이노베이션은 핵심 소재 파트너사 중 하나인 에코프로그룹과 함께 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는 고성능 배터리 양극재 시장을 선도해 나간다는 계획이다. 단순히 양극재를 안정적으로 확보하는 것을 넘어 양사 협력을 통해 소재 산업 자체에서 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.

양극재는 배터리 성능을 좌우하는 핵심 소재다. 배터리셀 원가 비중의 약 50%를 차지한다. 에코프로비엠은 고성능 배터리에 사용되는 하이-니켈 양극재 분야의 선도 기업이다. 하이-니켈이란 양극재 주 성분인 니켈, 코발트, 망간 중 니켈 비중이 높은 배터리를 말한다. 니켈 비중이 높아지면 배터리 성능이 좋아진다.

SK이노베이션은 하이-니켈 배터리 시장을 이끌고 있다. 내년 출시하는 미국 포드의 대표 전기트럭 모델인 'F-150 라이트닝'에 'NCM9' 양극재를 적용한 배터리를 공급한다. NCM9 배터리는 니켈·코발트·망간 중 니켈 비중이 약 90%에 달하는 양극재가 적용된 현존 최강 고밀도 니켈 배터리다. 니켈 비중이 높아지면 배터리 성능이 뛰어난 대신 안정성이 낮아져 구현이 어렵기에 안전 관련 기술력 없이는 제조하기 어려운 배터리로 꼽힌다. SK이노베이션은 에코프로비엠과의 협력을 통해 2019년 세계 최초로 NCM9 배터리 개발에 성공한 바 있다.

지 대표는 "고품질 배터리 제조는 물론 핵심 소재에 이르기까지 사업 경쟁력을 높여 글로벌 톱 기업 목표를 달성하기 위해 굳건한 파트너인 에코프로그룹과 협력을 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr