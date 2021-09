중흥건설그룹은 추석 명절을 앞두고 협력사들의 자금난 해소를 돕기 위해 공사대금을 추석 명절 전에 조기지급 한다고 9일 밝혔다. 공사대금은 약 1000억 원 규모로 전액 현금으로 지급한다.

중흥건설 관계자는 "협력업체들의 원활한 자금운용을 위해 추석 명절 전에 공사대금을 전액 현금으로 지급하기로 했다"며 "전국 50여개 공사현장의 협력업체들이 직원들의 임금 및 자재대금을 원활하게 지급할 수 있을 것"이라고 했다.

중흥건설그룹은 지난 설 명절 전에도 공사대금 900억을 조기 지급한 바 있다.

