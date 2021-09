르노삼성, 30일까지 추석맞이 프리미엄 車관리 할인 프로모션

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성은 추석연휴를 맞아 오는 30일까지 프리미엄 차량 관리 할인 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 프로모션은 추석연휴간 장거리 안전운전을 위해 마련됐으며, 해당 기간 르노삼성의 전국 정비 네트워크에 방문한 고객은 정기적 차량관리에 필요한 프리미엄 부품을 할인된 가격에 교체 할 수 있다.

먼저 차량 관리 제품 중 가격대가 높은 편인 프리미엄 100% 합성엔진오일에 특별가격을 적용, 가솔린용은 15%, 디젤용은 20%의 할인을 받을 수 있다.

예컨대 QM6 2.0 디젤 차량의 경우 캐스트롤 합성엔진오일 교체시 최대 3만8400원의 혜택이 주어진다. 캐스트롤은 지난해부터 르노의 글로벌 공식 윤활유 파트너사로 선정된 곳으로, 르노 엔진 맞춤형 제품을 공급한다. 이 제품은 불순물이 첨가되지 않은 100% 합성유로 고온은 물론 저온환경에서도 차량 시동시 엔진 보호 효과가 탁월하다.

도로 위 미세먼지 심화로 인기가 높은 프리미엄 에어컨 필터 역시 20% 할인이 제공된다. 르노삼성 공식 온라인 몰에선 프리미엄 액세서리를 최대 30%까지 싸게 구입 가능하다.

또 르노삼성은 행사기간 10만원 이상의 유상 정비를 받은 고객이 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션(앱) 이벤트 페이지를 통해 신청한 경우 추첨을 통해 1명에게 르노 마스터 캠핑카 2박3일 이용권을 증정한다. 또 르노삼성 차량관리 앱인 마이 르노삼성자동차 및 마이 르노 신규 가입고객 중 100명을 추첨해 정비할인쿠폰 1만원권을 행사 종료 후 증정한다.

한편 지난 6일부터 신청이 시작된 코로나19 상생 국민지원금도 르노삼성 서비스 네트워크에서 사용이 가능하다. 단, 일부 매장의 경우 방문 예약 시 사용 여부에 대한 문의가 필요하다.

