ADT캡스, 보안 교육사업에 '메타버스' 적극 활용

'K-디지털 트레이닝' 교육 과정 中 프로젝트 발표회 메타버스 플랫폼으로

메타버스 활용한 선도적 교육과정 확대 추진…신사업 도입 적극 검토

[아시아경제 김철현 기자] ADT캡스(대표 박진효)는 9일 미래형 인재 양성을 위한 교육사업에 '메타버스' 플랫폼을 적극 활용할 계획이라고 밝혔다.

메타버스는 현실과 3차원 가상세계가 혼합된 공간을 의미한다. ADT캡스는 지난달 5일 고용노동부가 주관하는 'K-디지털 트레이닝'의 일환으로 진행된 클라우드 보안 프로젝트 발표회를 메타버스로 진행했다. 교육생들은 각자 개성을 나타낼 수 있는 아바타 형태로 참석해 자유롭고 부드러운 분위기 속에서 발표회가 진행됐다.

앞으로 ADT캡스는 오리엔테이션, 강의, 발표회 등 교육 과정 전반에 메타버스 플랫폼을 적극 도입하고 확대해 나갈 계획이다. 미래를 이끌어 나갈 교육생들이 새로운 가상 공간에 빠르게 적응하고 이를 활용한 각종 신사업을 개발할 수 있도록 하기 위해서다.

강용석 ADT캡스 인포섹 성장사업그룹장은 "젋은 층의 소통 도구로 각광받고 있는 메타버스 플랫폼을 교육생들이 경험해볼 수 있도록 교육 과정에 선도적으로 도입했다"며 "이번 발표회를 시작으로 메타버스를 활용한 다양한 교육 과정 개발과 더불어 메타버스와 연계한 신사업 추진에 박차를 가할 것"이라고 말했다.

