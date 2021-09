[아시아경제 송승섭 기자]상상인저축은행은 업계 최고인 11% 금리를 제공하는 정기적금 특판을 출시한다고 9일 밝혔다.

상품은 ‘뱅뱅뱅 1+1=11% 정기적금’으로 애플리케이션(앱) 뱅뱅뱅 전용 상품이다. 뱅뱅뱅 최초 거래 고객이면 별도 우대 조건없이 금리 혜택을 받을 수 있다. 6개월 만기상품으로 납입금액은 월 최소 1만원에서 최대 20만원까지다.

단 신청은 오는 11일부터 30일까지 앱을 통해 선착순으로 받는다. 당일 1111명, 20일간 총 2만2220명까지다.

기존 고객을 대상으로 하는 ‘윈터베케이션’ 이벤트도 진행한다. 신규로 ‘마케팅 알림’에 동의하면 11명을 추첨해 300만원 상당의 여행 패키지를 제공한다.

