문체부, 45억원 편성해 '코로나19 예술로 기록' 사업 추진

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 한국문화예술위원회와 '코로나19, 예술로 기록' 사업을 45억원 규모로 추진한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 코로나19로 변화된 일상의 아픔과 희망을 예술가들의 창의적 시선과 다양한 예술적 표현양식으로 기록해 사회적 정서 치유와 시대적 연대 회복에 기여하자는 취지로 추진됐다.

이를 위해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 방역·의료·교육·예술 현장 등 다양한 일상과 사회적 모습, 목소리를 예술가의 시선으로 기록하는 프로젝트를 공모한다. 공모에 선정된 예술가는 원고, 영상, 이미지, 오디오, 복합 형식 등으로 기록물을 제작해 보존하고 온라인으로 공개해야 한다.

최근 5년간(2017년~2021년 8월 말) 예술활동 경력 중 대표적 활동을 증빙할 수 있는 예술가 개인 또는 팀(최대 10인)이 이번 공모에 참여할 수 있다. 신청서 접수는 이날부터 10월8일까지 국가문화예술지원시스템을 통해 접수한다. 공모에 대한 문의 사항은 별도의 질의응답(FAQ)을 통해 확인할 수 있다.

아울러 문체부와 문예위는 이번 사업을 널리 알리기 위해 다양한 행사를 진행한다. 기록 활동계획 의도부터 예술가들의 활동 과정 등을 담은 홍보 영상 ‘미리 가보는 예술로 기록 산책’을 제작하고 국민들이 우수 활동 결과물을 직접 선정하는 참여형 행사도 추진한다.

온라인미디어 예술활동 누리집에 우수 활동 결과물을 보관해 대국민 공감대를 형성하고 코로나19 일상 기록을 보존한다. 누리집에서는 기록 콘텐츠를 분야나 유형 뿐만 아니라 참여자와 주제별로도 분류해 접근성을 높일 계획이다.

문체부 관계자는 “예술가의 시선과 방식으로 코로나19 극복 과정을 기록해 국민 정서를 치유하고 예술의 사회적 가치를 다시 한번 새겨볼 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

