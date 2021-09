롯데하이마트, 중소 파트너사 상품 대금 97억원 조기 지급

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 중소 파트너사 710여 곳에 상품 대금 총 97억원을 최대 20일 앞당겨 지급한다고 9일 밝혔다.

롯데하이마트는 지난 2015년 8월부터 매년 명절을 앞두고 상품 대금을 조기 지급해왔다. 이는 상여금 등 자금 소요가 많은 명절을 앞두고 파트너사의 원활한 자금 조달을 돕기 위해서다.

롯데하이마트는 상품 대금 조기 지급 외에도 파트너사와의 동반성장 및 상생을 위해 지속적으로 노력을 기울이고 있다. 지난 8월에는 코트라(KOTRA)와 국내 혁신 중소 파트너사 대상으로 판로확대를 지원하는 업무 협약을 체결했다. 또한 500억 규모의 동반성장펀드를 운영해 중소 파트너사가 대출을 받을 때 우대금리를 지원해준다.

롯데하이마트 관계자는 "명절을 앞두고 파트너사들의 자금 운용에 도움이 되길 바라는 마음에서 대금을 미리 지급한다”며 “파트너사들과 함께 성장해온 만큼 다양한 상생 프로그램을 기획하며, 앞으로도 좋은 관계를 지속해 갈 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

