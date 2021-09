英 존슨 총리 보건·복지 증세안 하원 통과

[아시아경제 박병희 기자] 영국 국민보험 분담금 비율을 상향조정하는 증세안이 8일(현지시간) 영국 하원을 통과했다.

이날 주요 외신에 따르면 코로나19와 고령화에 대응해 보건·사회복지 지원을 확대하기 위한 영국 정부 증세안이 찬성 319표, 반대 248표로 가결됐다. 이에 따라 내년 4월부터 근로자와 고용주가 내는 국민보험 분담금 비율이 1.25%포인트 인상된다. 이후 2023년부터는 국민보험은 원상복구 되고 그 만큼의 사회복지 부담금이라는 별도 항목이 생긴다.

영국 정부는 이번 증세로 얻은 재원을 영국 무상의료 체계 근간인 국민보건서비스(NHS) 과부하를 해소하고 사회복지 서비스를 지원하는 데 투입할 계획이다.

보리스 존슨 총리는 애초 국민보건서비스(NHS)의 재정난을 해소하기 위해 세금을 올리지 않겠다고 약속했다. 하지만 코로나19로 재정적자 부담이 커지자 공약까지 깨뜨리며 증세안을 도입했다.

이에 집권 보수당 내부에서는 세금을 올리지 않겠다는 총선 공약을 어기는 것이라며 반발이 나오기도 했다. 이번 표결에서 보수당에서는 5명이 반대표를 던졌다.

야당인 노동당은 존슨 총리의 사회복지 증세안이 청년층과 저소득 근로자에게 부당한 부담을 지우는 방안이라고 비판했다. 또 NHS 대기 환자나 돌봄 서비스 비용 문제를 해결하기엔 충분한 대책이 아니라고 지적했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr