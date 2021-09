서울드래곤시티 "샤인머스캣 디저트 뷔페, 네이버 쇼핑라이브 진행"

11일 오전 11시부터 한 시간

생 샤인머스캣·디저트, 무제한 스파클링 와인…50% 할인가로

[아시아경제 김유리 기자] 호텔 서울드래곤시티는 오는 11일 오전 11시부터 네이버 쇼핑라이브 채널을 통해 샤인머스캣 디저트 뷔페 '샤인머스캣 스튜디오' 상품을 판매한다고 9일 밝혔다.

서울드래곤시티는 "당도 높은 샤인머스캣을 엄선해 만든 '샤인머스캣 스튜디오'를 국내 최초로 선보인 후 꾸준한 인기를 얻어 이번에도 최고 품질로 엄선한 샤인머스캣과 디저트를 무제한 제공하는 뷔페를 마련했다"고 말했다.

'샤인머스캣 스튜디오' 라이브 방송은 특급호텔 디저트 뷔페 최초 진행이며, 방송 특별 구성으로 스파클링 와인 무제한 혜택을 포함 '샤인머스캣 스튜디오' 성인 1인 이용권을 5만5000원에 판매한다.

라이브 방송 중 이벤트도 준비했다. 먼저 가장 많은 이용권을 구매한 1명에게는 ▲노보텔 앰배서더 서울 용산 수페리어 1박 숙박권(조식 2인 포함)을 증정하며 이용권 2매 이상 구매 인증한 고객 중 5명을 선정해 ▲'알라메종 델리' 애프터눈 티 세트(2인) 교환권을, 추석 연휴 기간 내 이용권 4매 이상 구매 인증한 고객 중 5명을 선정해 ▲'알라메종 델리' 케이크 교환권을 제공한다.

'샤인머스캣 스튜디오'는 티 칵테일 또는 레모네이드로 구성된 웰컴 드링크와 함께 무제한으로 제공되는 생 샤인머스캣과 스티븐 스미스티 6종, 샤인머스캣을 올린 ▲스폰지 케이크 ▲타르트 ▲푸딩 등 20여종의 디저트 메뉴를 선보이고 있다. 라이브 스테이션에서는 컵 와플, 크레페 등의 메뉴를 즐길 수 있다. 떡볶이, 짬뽕 등 식사 대용 메뉴도 준비됐다.

호텔 서울드래곤시티 관계자는 "'THE 26'의 디저트 뷔페 시리즈 중 하나인 '샤인머스캣 스튜디오'는 '딸기 스튜디오'와 '망고 스튜디오'에 이어 고급 품종 만을 엄선해 고객들 사이에서 꾸준히 사랑 받고 있다"며 "많은 고객들이 이번 네이버 쇼핑라이브 채널 판매를 통해 실속 있는 가격과 다양한 혜택을 챙겨 풍성한 가을을 보냈으면 한다"고 말했다.

'THE 26'의 '샤인머스캣 스튜디오'는 오는 11월28일까지 매주 주말 및 공휴일 정오부터 2시까지 이용 가능하다. 자세한 정보는 서울드래곤시티 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr