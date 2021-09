아펠가모, 홈파티 딜리버리 서비스 시작

[아시아경제 문혜원 기자] 아펠가모가 홈파티 딜리버리 서비스 ‘아펠가모 앳홈(Apelgamo at Home)’를 시작으로 HMR시장에 본격 진출한다고 9일 밝혔다.

아펠가모 앳홈은 분야별 베테랑 셰프들이 까다롭게 엄선한 제철 재료로 구성한 한식, 중식, 양식, 일식, 디저트를 선보인다. 엄격한 위생 기준과 정성스러운 서비스, 건강한 맛으로 완성된 메뉴들은 특별한 미식의 감동을 제공한다.

라이브 키친을 통해 실시간으로 조리되는 메뉴들은 아펠가모 앳홈만의 강점이다. 유명 파인 다이닝에 온 것 같은 생동감과 신선함을 전달, 기존 홈파티 딜리버리 서비스와 차별화되는 부분이다.

남녀노소 모두의 입맛을 만족시켜 줄 수 있도록 조화로운 메뉴 구성을 완성한 것도 특징이다. 어떤 구성을 선택해도 아펠가모만의 고품격 요리들을 취향대로 맛볼 수 있다.

현재 티몬에서 이를 엿볼 수 있는 론칭 기념 이벤트 티켓을 한정 할인 판매하고 있다. 9종의 음식 6~7인분의 클래식 세트가 30% 할인된 13만2000원에, 12종의 9~10인분 프리미엄 세트가 19만9000원, 17종의 12~14인분 디럭스 세트가 25만3000원, 9종의 6~7인분 시그니처 세트가 17만9000원이다.

이틀 전에 미리 예약하면 원하는 곳에서 베테랑 셰프의 특별한 솜씨를 경험해 볼 수 있다.

배달 가능 지역은 서울 전 지역이며 경기도 일부 지역까지 확대하고 있다.

