[아시아경제 임혜선 기자] 오뚜기는 ‘열라면’과 ‘진짬뽕’을 조합한 ‘열라짬뽕’을 출시했다고 9일 밝혔다.

‘열라짬뽕’은 얼큰하고 칼칼한 국물 맛이 일품인 짬뽕라면이다. ‘열라면’의 하늘초 매운맛과 해물, 야채를 우려낸 ‘진짬뽕’의 진한 맛이 조화롭게 어우러지는 맛이 특징이다.

‘열라면’은 1996년 출시 이후 소비자들에게 꾸준하게 사랑 받는 오뚜기의 대표 제품이다. 특히 최근 ‘순두부 열라면’ 레시피가 화제로 떠오르며 판매량이 크게 증가하고 있다.

