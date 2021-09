[특징주]에코프로비엠 '2차전지 양극재 10조 계약 잭팟'…신고가 경신

[아시아경제 이선애 기자] 9일 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 358,600 전일대비 21,900 등락률 +6.50% 거래량 718,610 전일가 336,700 2021.09.09 09:35 장중(20분지연) 관련기사 에코프로비엠, 10조 규모 EV용 하이니켈 양극재 판매 계약 체결코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락 close 주가가 강세를 보이고 있다. 10조원 규모의 계약 체결 소식이 전해지면서 52주 신고가도 기록했다.

이날 에코프로비엠 주가는 장 초반 40만원까지 오르며 52주 신고가를 기록했다. 오전 9시17분 기준 현재 주가는 전일대비 7.34% 오른 36만1400원을 기록중이다.

에코프로비엠은 SK이노베이션과 10조1102억원 규모의 전기차(EV)용 하이니켈 양극재(NCM) 판매 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 기간은 2024년 1월1일부터 2026년 12월31일까지며, 지난해 매출액 대비 1182.19%에 해당한다.

회사 측은 “계약기간 도래 후 실제 거래에 적용될 판매단가는 해당 시점의 원재료 시세 등을 결정해 최종 결정된다”라며 “계약기간 시작이 도래하는 시점에 맞춰 단일판매·공급계약 공시를 통해 재안내하겠다”라고 설명했다.

양사는 향후 소재 경쟁력을 강화하기 위해 에코프로비엠의 지주사인 에코프로 등과 양극재 전 분야에 걸쳐 적극 협력해 나갈 방침이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr