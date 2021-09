“보관·조리 모두 OK”…락앤락 내열유리 용기 ‘블랑’ 출시

8방향 안심캡, 프리미엄 내열유리, 분리 가능 실리콘 패킹 강화

[아시아경제 김희윤 기자] 락앤락은 프리미엄 내열유리 용기 '블랑'을 출시했다고 9일 밝혔다.

이 제품은 화이트 디자인으로 어떤 주방 인테리어와도 잘 어울리는 점이 특징이다. 보관부터 조리, 플레이팅까지 한 번에 가능하다. 비슷한 스펙 다른 유리 용기와 비교해 10~20% 합리적인 가격으로 가성비도 뛰어나다.

특히 모서리까지 잡아주는 8방향 안심캡으로 밀폐력을 높였다. 내열유리 재질로 영하 20도부터 400도 고온까지 견딘다. 냉동실, 오븐, 에어프라이어, 식기세척기 등에 사용 가능하다.

락앤락에 따르면 블랑은 색 배임 우려가 적고, 내열성이 뛰어나다. 디저트, 탕류 등 다양한 음식을 담기 좋다. 뚜껑의 실리콘 패킹도 분리할 수 있어 세척이 편리하다.

직사각 용기 3개(370·640·1040㎖)와 정사각 용기 3개(320·520·800㎖)로 구성했다. 락앤락몰과 쿠팡, 대형마트에서 구매할 수 있다. 추석을 맞아 홈플러스는 26일까지, 이마트는 16~26일 1+1 프로모션을 진행한다.

이미영 락앤락 컨테이너 개발팀장은 “미니멀한 디자인에 뛰어난 품질과 합리적인 가격으로 선보인 만큼 올 추석 명절은 블랑과 함께하시길 바란다”고 말했다.

