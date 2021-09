“올레tv로 온라인 강의 본다” KT, 클래스101 전용 채널 신설

올레 tv 내 '클래스101' 전용 가상채널 #101번 개설…인기 클래스 무료 제공

[아시아경제 구은모 기자] KT가 올레 tv를 통해 국내 1위 온라인 클래스 플랫폼인 '클래스101'의 인기 콘텐츠를 서비스한다고 9일 밝혔다.

KT와 클래스101은 앞서 ‘미디어플랫폼 기반 공동 교육서비스 사업을 위한 업무협약’을 체결하고, KT 미디어플랫폼을 기반으로 하는 공동 교육 사업 확장을 위해 전방위 협력을 도모하기로 했다. 그 첫 단계로 클래스101만의 전용 가상채널 #101번을 신설해 클래스101의 인기 클래스 콘텐츠를 무료로 제공한다. 올레 tv 고객이라면 누구나 리모컨으로 #101번을 입력해 해당 채널로 이동할 수 있고, 공예·미술·음악·창업 등 다양한 분야의 클래스를 시청할 수 있다.

또 클래스101 고객이 앱이나 웹을 통해 구매해 이용하던 클래스 콘텐츠를 올레 tv의 대화면에서도 끊김 없이 이어서 볼 수 있는 TV 앱을 공동으로 개발해 올 하반기 내 선보일 예정이다. 이외에도 양사는 TV 화면을 통해 가족 단위로 함께 즐기기 좋을 다양한 취미 클래스도 개발할 예정으로 올레 tv 고객들은 더 풍성하고 차별화된 클래스101의 콘텐츠를 누릴 수 있게 된다.

김훈배 KT 미디어플랫폼사업본부장(전무)은 “고객의 삶 전반에서 비대면 방식의 라이프 스타일이 일상으로 자리잡았고 IPTV 같은 미디어 플랫폼이 ‘여가와 학습의 장’으로서 핵심적인 역할을 하고 있다”며 “KT는 올레 tv 키즈랜드, 홈스쿨에 이어 클래스101과의 협업 같은 에듀테크 서비스 다각화로 폭넓은 고객의 일상에 차별화된 미디어플랫폼 가치를 선사하겠다”고 밝혔다.

