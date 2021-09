내년 경기도 생활임금, 1만 1141원‥ 올해 比 5.7% ↑

주거비·교육비·교통비·통신비 등 반영‥ 내년 1월부터 적용

내년도 최저임금 시급 9160원 보다 1981원 많아

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "'2022년도 생활임금'을 올해보다 5.7%가량 인상한 1만 1141원으로 확정하고 오는 9월 10일 자로 고시한다"고 9일 밝혔다.

이는 올해 경기도 생활임금 1만 540원보다 5.7% 높고, 월 급여 기준으로는 지난해보다 12만 5000원가량 증가(220만 2860원 → 232만 8469원)한 액수다. 또한 내년도 최저임금 9160원 보다 1981원이 많다(121.6% 수준).

도는 생활임금제 시행 첫해인 2015년 6810원 책정 이후 이번에 가장 높은 인상률(5.7%)을 기록하며 내년에 처음으로 1만 1000원을 넘어서게 됐다.

이번 생활임금은 경기연구원의 2022년 생활임금 산정안 단기 정책 연구와 전문가 토론회, 도 생활임금위원회 등의 논의를 거쳐 도 방침으로 확정했다.

도 관계자는 "최저임금, 공공기관 및 국제기구 임금 가이드라인 등을 고려해 상대빈곤 기준선, 주거비, 교육비, 통신비, 교통비를 반영한 1만 813원 ~ 1만 1141원 범위에서 올 예측 경제지표 등을 반영했다"고 밝혔다.

이번에 고시된 생활임금은 도와 도 출자·출연기관 직접 근로자, 도 간접고용 근로자 등을 대상으로 내년 1월 1일부터 적용한다. 도는 생활임금 수혜자를 1700명 수준으로 예상했다.

한편, '생활임금'이란 근로자가 가족을 부양하고 교육·문화 등 각 분야에서 실질적인 생활을 할 수 있게 최저임금 등을 고려한 임금이다.

