'네 마녀의 날' 코스피·코스닥 하락 출발…"경계 대응 전략"

[아시아경제 이선애 기자] 9일 국내 증시가 하락 출발했다. 미국 증시 하락 마감과 선물옵션 동시만기일에 따라 변동성이 확대될 것으로 전망된다.

이날 코스피는 16.35P 내린 3146.64로 출발(0.52%↓)했다. 코스닥은 3.25P 내린 1033.97로 장을 시작(0.31%↓)했다.

장 초반 투자자 매매 동향은 혼조 양상이다. 개인은 코스피 시장서 116억원 매도 우위, 코스닥 시장서 224억원 매수 우위를 보이고 있다. 외국인 역시 코스피 시장서 259억원 매도 우위, 코스닥 시장서 23억원 매수 우위를 기록중이다. 이와 반대로 기관은 코스피 시장서 318억원가량 순매도중이며, 코스닥 시장에서는 245억원가량 순매도중이다.

하이투자증권 리서치센터는 "미국 경기 둔화 우려와 함께 국내 코로나19 4차 대유행 지속은 증시 부담 요인"이라면서 "선물옵션 동시만기일로 수급 동향에 주목해야 한다"고 전했다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국의 경기 둔화 우려가 지속되는 가운데 유럽중앙은행(ECB)의 9월 통화정책회의, 국내 선물옵션 동시 만기일에 영향을 받으면서 변동성 확대 국면에 진입할 것으로 전망된다"면서 "전거래일 미국 증시에서 경기 둔화 우려로 시클리컬 업종을 중심으로 약세 압력을 받았던 만큼 국내 증시에서도 해당 업종들의 주가 변동성 확대에 유의할 필요가 있다"고 강조했다.

한편 뉴욕증시는 경기 둔화 우려에 하락 마감했다. 8일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 68.93포인트(0.20%) 떨어진 3만5031.07로 거래를 종료했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장비 5.96포인트(0.13%) 내린 4514.07, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 87.69포인트(0.57%) 하락한 1만5286.64로 장을 닫았다. 다우지수와 S&P500지수는 3거래일 연속 하락했다. 나스닥지수는 5거래일 만에 하락세로 전환했다.

