'K-mRNA 컨소시엄'에 동아ST·이셀 합류…"백신 개발 탄력"

"개발에서 생산까지 전주기 성공모델 신속 수행"

[아시아경제 김지희 기자] 차세대 코로나19 백신 개발을 위해 구성된 'K-mRNA 컨소시엄'에 동아ST와 이셀이 합류했다.

한미약품, 에스티팜, GC녹십자와 한국혁신의약품컨소시엄(KIMCo)으로 구성된 K-mRNA 컨소시엄은 국내 전문의약품 개발·생산 주요 제약사인 동아ST와 바이오 원부자재 전문기업 이셀이 추가 참여한다고 9일 밝혔다. 지난 6월 컨소시엄 출범 이후 사업 진행에 속도가 붙으면서 원부자재 기업 등이 협력에 나서고 있다는 설명이다.

동아ST는 국내 대표 의약품 연구개발(R&D) 기업 중 하나로 꼽힌다. 풍부한 경험을 바탕으로 향후 컨소시엄의 mRNA 백신 관련 임상시험계획(IND) 승인 신청과 임상개발, 인·허가 등을 적극 지원할 예정이다. 이셀은 국내 최초로 일회용 세포배양기, 일회용 믹서백 등 일회용 바이오 프로세싱장비와 소모품을 자체 개발한 바이오 소재·부품·장비(소부장) 전문업체다. 컨소시엄 참여를 통해 mRNA 백신 생산체계 구축 과정에서 원부자재의 원활한 공급에 기여할 계획이다.

컨소시엄은 출범 당시 원·부자재 기업과 대학, 연구기관 등의 참여를 확대하겠다고 밝힌 바 있다. 앞으로도 mRNA 백신 개발과 대량 생산체계 구축에 이르는 전주기 성공모델의 신속한 수행 과정에서 역할을 할 수 있는 여러 기업 등에 문호를 개방할 방침이다.

현재 컨소시엄은 코로나19 mRNA 백신 후보물질 'STP2104'의 연내 임상 1상 진입, 내년 상반기 조건부 허가에 이은 상용화를 목표로 개발을 진행하고 있다. 신속한 임상 수행을 위해 식품의약품안전처와 매달 정례적인 정보공유와 상담도 하고 있다. 델타 변이 바이러스에 대응하는 코로나19 백신은 별도로 개발 중이다. 컨소시엄의 임상 파트를 담당하고 있는 에스티팜에서 추가로 mRNA 백신 후보물질 'STP2130'을 선정하고 전임상 효능평가를 진행하고 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr