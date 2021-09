위니아딤채, 한소연과 '전국 리콜 대상 김치냉장고 찾기 운동' 실시

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채가 한국소비자단체연합과 협력해 자발적 리콜 대상 제품인 15년 이상 장기 사용한 노후 김치냉장고 딤채를 보유하고 있는 고객을 찾기 위해 이달부터 현장 실태조사 등에 나선다고 9일 밝혔다.

이번 실태 조사 등은 산업통상자원부 국가기술표준원이 전국 시도 지자체와 여러 기관들과 협력해 리콜 회수율을 높이는 활동이다. 9개 단체로 구성된 한소연의 2200명의 회원들이 전국의 2만2000 가구를 대상으로 숨어있는 리콜 제품을 발굴한다는 계획이다. 특히 전국의 취약계층을 상당수 포함해 도시와 군 단위의 농어촌 지역까지 조사 범위를 광범위하게 확대하고 리콜 정보를 취득하기 어려운 고령층과 취약계층을 중점적으로 조사할 예정이다.

위니아딤채는 지난해 말부터 국가기술표준원과 함께 2005년 9월 이전에 생산된 뚜껑형 김치냉장고 딤채에 대한 자발적 리콜을 연중 실시하며 현재까지 총 278만대 리콜 대상 제품 중 약 140만대를 리콜 조치해 약 50%의 리콜율을 기록했다. 20년 전 생산, 판매된 제품과 60리터급 소형 제품을 합한 총 81만대를 제외한다면 산술적으로 리콜 대상 잔량은 약 60여 만대로 추정하고 있다.

위니아딤채는 서울시청과도 협업해 이달 한달간 집중적으로 시청 대형 전광판과 서울지하철 주요 전광판을 통해 공익 광고성 '자발적 리콜 안내 및 홍보 영상'을 수시 송출하고 있다. 또 전국 주요 판매 채널을 통해 9월 한 달간 리콜 제품 보유 고객을 대상으로 제품 반납 후 김치냉장고 딤채 또는 프리미엄 냉장고 위니아 프렌치를 구매하면 10만원 상당의 모바일 상품권을 증정하는 재구매 보상 프로그램도 진행하고 있다.

위니아딤채 관계자는 "위니아딤채는 민관과 유기적으로 협력해 빠른 시일 내에 리콜 제품을 조기 수거하며 대한민국 1등 브랜드 김치냉장고 기업으로서의 사회적 의무를 다하는데 총력을 기울이겠다"고 말했다.

한편, 위니아딤채는 한소연과 함께 이번 실태 조사와 더불어 '리콜 김치냉장고 찾기 및 제품안전 홍보 캠페인' 등을 공동 실시한다는 내용의 협약을 체결할 예정이다. 한소연은 이번 실태조사가 완료되면 결과를 발표하고 위니아딤채와 함께 가전제품 안전과 관련된 컨퍼런스와 홍보 캠페인을 추진할 예정이다.

