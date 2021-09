한은, 금리 올렸지만 코로나 피해계층 지원…소상공인 3조 추가지원

코로나19 피해입은 소상공인·중소기업 금융중개지원대출 지속 결정

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행이 지난달 기준금리를 0.25%포인트 인상한 가운데, 코로나19 피해를 입은 소상공인·중소기업에 대한 금융지원(금융중개지원대출)은 계속하기로 결정했다. 특히 소상공인에 대해선 3조원을 추가 지원하기로 했다.

9일 한은 금융통화위원회는 회의를 열고 코로나19 피해 소상공인과 중소기업에 대한 한시적 금융지원 기한을 연장하고, 특히 소상공인에 대해서는 3조원을 추가 지원하기로 결정했다. 역대 최저 수준이었던 0.50% 기준금리를 지난달 0.75%로 인상하긴 했지만, 코로나19 변이 확산과 사회적 거리두기 강화조치가 장기화하고 있는 만큼 금중대를 이용해 취약계층 지원은 계속돼야 한다는 판단에 따른 것이다. 한은 관계자는 "금통위원들 역시 코로나19 피해 업종에 대한 지원은 계속돼야 한다는 취지에 공감하고 이같은 결정을 내렸다"고 설명했다.

금중대는 시중은행의 중소기업 대출을 촉진하기 위해 한은이 낮은 금리로 은행에 자금을 빌려주는 제도다. 시중은행이 지원대상 기업에 저리로 대출을 실행하면, 한은이 대출금액의 절반 이상을 지원하는 방식이다. 시중은행들이 한은의 지원을 받기 때문에 코로나19 피해업종들이 저리로 손쉽게 대출을 받을 수 있다.

우선 '코로나19 피해기업지원'과 '소상공인지원'의 은행 대출취급기한은 당초 이달 말까지였으나, 내년 3월말로 6개월 연장했다. 지원대상은 서비스업을 영위하는 소상공인·중소기업 중심으로 변경해 피해업체를 집중 지원하기로 했다. '코로나19 피해기업지원' 한도는 13조원으로 운영되며, '소상공인지원' 금액은 3조원 늘어난 6조원으로 한도가 늘었다.

다만 설비투자자금지원(한도 5조원), 무역금융 증액지원(한도 1조원) 등 일부 한시적 지원조치들은 예정대로 이달 말 신규지원을 종료하기로 했다. 최근 수출과 설비투자가 양호한 회복세를 나타내고 있기 때문이다. 이미 취급된 지원대상 대출에 대해선 최대 5년 범위 내에서 만기까지 지원한다. 한은의 금중대 전체 한도는 기존과 동일하게 43조원을 유지하기로 했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr