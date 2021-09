“추석 음식도 편의점에서”…세븐일레븐, 명절 간편식 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 여파로 혼자서 명절을 지내는 사람들이 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 세븐일레븐이 다양한 명절 간편식을 출시했다고 9일 밝혔다.

이번에 선보인 추석 간편식은 명절음식으로 선호도가 높은 한끼연구소 들기름비빔밥, 수리수리술술 모둠전, 수리수리술술 오색잡채 등 3종이다.

한끼연구소 들기름비빔밥은 무나물, 취나물, 참나물, 고사리볶음 등 명절에 즐겨먹는 대표 나물 8가지 재료를 풍성히 담은 명절도시락이다. 한돈 불고기를 별도로 담아 비빔밥과 함께 곁들일 수 있도록 했으며 고추장 대신 간장과 고소한 들기름을 담아 함께 비벼먹을 수 있도록 했다.

수리수리술술 모둠전은 명절에 주로 즐겨먹는 고추전, 오미산적, 동그랑땡, 김치전, 해물부추전, 녹두전, 두부전 등을 골고루 담았다. 수리수리술술 오색잡채는 쫄깃한 당면에 돼지고기, 버섯, 당근, 계란, 부추 등 오색 고명을 더해 식감을 극대화했다.

세븐일레븐 관계자는 “올해에도 코로나19로 고향을 방문하지 않는 귀포족이 많아질 것으로 예상되는 만큼 가까운 편의점에서 간편식을 찾는 수요는 더욱 커질 것으로 예상된다”며 “혼자서도 간편하고 푸짐하게 명절 음식을 즐길 수 있도록 다양한 상품들을 선보였다”고 말했다.

