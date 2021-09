최재형, 감사원 공작 의혹 제기한 이해찬에 "정치적인 음해"

이해찬 주장 관련 최재형 "구체적인 내용도 근거도 없다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 대선 예비후보 최재형 전 감사원장이 이해찬 전 더불어민주당 대표가 지난 4·15 총선을 앞두고 감사원이 공작을 준비하고 있다는 제보를 받았다고 밝히자 "구체적인 내용도 없고 어떤 근거도 없다"라고 비판했다.

최 후보는 8일 KBS1 라디오 '오태훈의 시사본부'에 출연해 이 전 대표를 향해 "내가 야당 대선 후보로 나오니 내가 과거 했던 일들이 어떤 정치적인 의도에 의해서 한 것 아니냐는 음해 차원의 발언을 한 것에 대해서 굉장히 유감"이라며 이같이 말했다.

최 후보는 이어 "이 전 대표 같은 분이 정치적인 무게감을 생각해서 좀 더 책임있는 발언을 해주셨으면 좋겠다"라면서 "이 전 대표가 말씀한 내용 자체만으로 내가 후속 조치라고 할 것도 없다. 구체적인 내용도 없이 법적인 조치를 할 것도 없다. 이런 식의 정치적인 음해는 그만둬야 될 구태라고 생각한다"라고 밝혔다.

앞서 이 전 대표는 지난 7일 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "내가 당 대표를 하고 있을 때 세 가지 정도의 공작을 하고 있다는 제보를 받았었다"라며 "감사원 쪽에서도 하나를 준비하고 있는 것 같고 검찰에서도 2개가 있었다. 하나가 이거(윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹)였고, 하나는 유시민 건이고 그랬던 것 같다"라고 말한 바 있다.

그러면서 이 전 대표는 이 같은 공작 의혹에 대해 "선거 개입 정도가 아니고 우리나라 민주주의 체제를 교란시키는 국기 문란 행위"라면서 "검찰 간부들이 우리(민주당) 의원들한테도 그런 로비를 많이 했는데, '이번에 선거에서 우리 당이 참패한다. 그러면 검찰개혁을 막을 수 있다. 그러니까 염려하지 말아라' 그런 이야기를 많이 하고 다녔다"라고 덧붙였다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr