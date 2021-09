SC제일은행, 신임 이사회 의장에 이은형 사외이사

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행이 신임 이사회 의장에 이은형 사외이사를 선임했다.

9일 SC제일은행에 따르면 이 신임 의장은 전일 열린 이사회에서 선출됐다. 임기는 1년이다.

이 의장은 2016년 10월부터 SC제일은행 사외이사로 활동해왔다. 현재 이사회를 비롯해 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회 구성원이다. 또 국민대학교 경영대학장으로 재직 중이며 조직행동·경영전략을 전공한 전문가다. 경향신문 경제부 기자와 산업자원부 외신대변인 이력도 있다.

SC제일은행은 이 의장이 이사진으로 활동하며 경제·홍보 분야의 현장 경험과 전문성을 바탕으로 주요 현안과 리스크 관리에 탁월한 역량을 발휘했다는 평가다.

한편 전일 열린 임시 주주총회에서는 임기가 만료된 오종남 사외이사(전 이사회 의장)의 후임으로 최희남 전 한국투자공사(KIC) 사장을 선임했다.

신임 최 사외이사는 기획재정부 국제금융과장, 국제금융정책국장, 국제경제관리관, 세계은행 상임이사, 국제통화기금 상임이사 등을 거친 국제금융 전문가다. KIC에서 국부펀드의 해외 투자 및 관리를 진두지휘한 인물이다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr