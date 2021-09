[아시아경제 문혜원 기자] 롯데리아는 2021년 대한민국 대표 레전드버거 선발을 위해 결선 투표를 진행한다고 9일 밝혔다.

롯데리아에 따르면 앞서 이달 1일부터 7일까지 진행한 예선 투표에는 약 30만명이 참여했다. Top10 버거 중 유러피언프리코치즈버거가 약 32% 득표율을 차지해 오징어버거와 결선 투표를 진행한다.

결선 투표는 하루 10회까지 중복 참여가 가능하며, 투표 누적 횟수에 따라 ▲아이패드 에어 64GB(1명) ▲다이슨 애어랩(3명) ▲젠틀몬스터 선글라스(5명) ▲롯데리아 1만원 모바일 상품권(100명)의 경품을 제공한다.

한편 롯데리아는 대한민국 축구계 전설인 차범근 전 축구국가대표 감독이 1대 레전드버거인 오징어버거의 모델로 등장하는 유튜브 영상을 전날 공개해 결선의 박진감을 더 했다.

