삼성물산 패션부문 '레이블씨', 가로수길에 첫 플래그십 스토어 선보인다

[아시아경제 이승진 기자] 삼성물산 패션부문의 레이블씨가 서울 강남구 가로수길에 첫 플래그십 스토어(브랜드 성격을 극대화한 매장)를 열고 뷰티·라이프스타일 사업 강화에 나선다고 9일 밝혔다.

삼성물산 패션부문은 앞서 컨템포러리 멀티숍 '비이커'를 통해 레이블씨 사업을 진행해 왔다. MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 자연 친화적인 '클린 뷰티'에 대한 관심도가 높아짐에 따라 플래그십 스토어를 따로 선보이며 브랜드 강화에 나섰다.

레이블씨는 가로수길에 약 52㎡(16평) 규모의 플래그십 스토어를 10일 공식 개장한다. 레이블씨는 제품 진열에 집중한 기존 화장품 매장들과 달리 브랜드가 추구하는 '클린 뷰티'를 전달하고자 고객들의 오감을 자극할 수 있도록 했다. 매장에서는 자연의 소리를 들으면서 향과, 자연의 모습 등을 느낄 수 있다.

레이블씨 이름은 깨끗한 아름다움을 표방하는 브랜드를 선별해 소개한다는 취지를 담았다. 세계 주요 화장품 브랜드에서 판매하는 검증된 제품을 소개한다. 유럽, 북미 등 글로벌 주요 클린 뷰티 브랜드 20여개를 선별해 운영하고 있고, 지속적으로 늘려나간다는 방침이다.

레이블씨의 대표 브랜드로는 '메종루이마리', '뱀포드', '압솔루시옹', '쥬스뷰티', '누오리' 등이 있다. 모두 프랑스, 미국, 덴마크 등을 대표하는 브랜드로 친환경 제품을 판매한다.

한편, 레이블씨는 플래그십 스토어 개점을 기념해 매장에 방문하는 모든 고객을 대상으로 아이세럼, 바이탈 페이셜크림, 압솔루시옹 어딕션 페이스오일 등을 증정한다. 구매 고객에게는 메이크업 크림, 필로우 미스트, 아르간오일, 아이세럼, 바이탈 페이셜크림, 마스크팩 등 클린 뷰티 5종 키트를 제공한다.

이재홍 레이블씨 팀장은 “레이블씨는 순간의 아름다움보다 건강한 아름다움과 행복한 미래를 먼저 생각하고 제품을 선택한다” 라며 “클린 뷰티에 대한 소비자 관여도가 높아짐에 따라 더 많은 고객이 차별화된 브랜드를 경험할 수 있도록 플래그십 스토어를 열었고, 지속적으로 유통을 확대해 나갈 방침이다” 라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr