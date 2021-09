올리브영, 10일부터 '추석 기프트 대전'…건기식 등 최대 30% 할인

[아시아경제 김유리 기자] CJ올리브영이 추석을 앞두고 실속 있는 명절 선물을 선보인다.

올리브영은 오는 10일부터 22일까지 전국 매장과 공식 온라인몰에서 추석 선물 아이템을 제안하는 '추석 기프트 대전'을 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 추석 기프트 대전에서는 '실속'과 '건강'을 키워드로 한 선물 아이템을 다양하게 만나볼 수 있다. 고기능성 기초화장품 기획 세트부터 온 가족이 사용 가능한 헤어·바디·구강용품, 비타민·유산균 등 대표 건강기능식품과 건강 간식 등 여러 카테고리에서 선물하기 좋은 상품을 엄선해 최대 30% 할인한다.

구매 고객을 위한 특별한 키트 증정 이벤트도 마련했다. 10일부터 5만원 이상 구매 시 올리브영이 제안하는 9월 인기 상품 체험본을 한 데 모은 '올리브 키트'를, 6만원 이상 구매 시 대표 건강식품을 체험해 볼 수 있는 '건강새로고침 키트'를 소진 시까지 선착순 증정한다.

전국 주요 매장에서는 오는 15일부터 20일까지 추석 기프트 상품 구매 시 원하는 고객에 한해 무료 포장 서비스와 용돈 봉투를 증정할 예정이다.

모바일 애플리케이션(앱)에서는 추석 기프트 1개 이상 구매 시 10%, 2개 이상 구매 시 20% 할인 받을 수 있는 쿠폰을 만나볼 수 있다. 프로모션에 참여하는 주요 브랜드로는 ▲바이오힐보 ▲한율 ▲락토핏 ▲솔가 ▲라우쉬 ▲유시몰 ▲클리오 ▲웨이크메이크 ▲아이디얼포맨 등이 있다.

급히 선물을 준비해야 하거나 매장을 방문하기 어렵다면 올리브영의 모바일 '선물하기' 서비스와 즉시 배송 서비스인 '오늘드림'을 이용하면 된다. 오후 8시 이전까지 온라인몰과 모바일 앱을 통해 '오늘드림' 주문 가능 상품을 구매하면 서비스 지역에 한하여 3시간 내 배송 받을 수 있다.

모바일 앱의 '선물하기' 기능을 이용하면 휴대폰 번호 만으로 간편하게 비대면 선물이 가능하다. 100자 이내의 모바일 메시지 카드 기능도 제공된다. 올리브영은 오는 22일까지 선물하기 서비스 이용 후 응모한 고객을 대상으로 'SK매직 식기세척기', '올리브영 기프트카드', '커피 기프티콘' 등 경품을 증정할 예정이다.

올리브영 관계자는 "올리브영은 가까운 매장과 온라인몰, 즉시 배송, 모바일 선물하기 서비스까지 고객들이 간편하게 선물 아이템을 만나볼 수 있는 대표 선물 구매 채널"이라며 "이번 추석에는 인기 상품과 최근 트렌드를 반영한 상품들로 실속 있는 선물을 제안할 계획"이라고 말했다.

한편 올리브영은 오는 19일까지 기프트카드 구매 인증 이벤트도 펼친다. 인스타그램에 기프트카드 구매 혹은 선물 인증샷을 남기면 추첨을 통해 올리브영 브랜딩 캠페인 모델인 태연 또는 키의 친필 싸인 폴라로이드, 기프트카드 1만원권 등을 증정할 계획이다.

