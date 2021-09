LG유플러스, 글로벌 테마파크 '레고랜드'와 독점 제휴

테마파크에 AR기술 접목 콘텐츠 비롯 스마트 벤치 등 ICT 편의서비스 제공

LG유플러스 고객 레고랜드 입장권 최대 20% 할인

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스가 국내 통신사 중 처음으로 글로벌 테마파크와 제휴해 통신 솔루션과 ICT 편의 서비스, 증강현실(AR) 콘텐츠를 제공한다.

LG유플러스는 레고랜드 코리아 리조트와 독점 제휴를 체결하고 통신서비스 등 다양한 분야의 사업협력을 추진한다고 9일 밝혔다.

내년 강원도 춘천시에 개장하는 레고랜드는 7개 레고 테마 클러스터, 40개 이상의 놀이기구와 어트랙션, 154개 객실의 호텔, 2개 영화관 등 아시아 최대 규모 테마파크로 연간 약 200만명 이상이 방문할 것으로 예상되고 있다.

이번 제휴를 통해 LG유플러스는 레고랜드에 ▲초고속인터넷, IPTV, 사물인터넷(IoT) 등 각종 유무선 통신서비스 독점 공급 ▲AR 콘텐츠 제공 ▲스마트벤치·다목적 유모차 등 리조트 내 각종 편의 서비스 제공 ▲공동 마케팅 등을 추진한다.

LG유플러스는 “고객들이 대기시간 중 지루함을 해소할 수 있도록 스마트폰 카메라를 비추면 다양한 AR 콘텐츠가 제공되도록 LG유플러스의 AR 기술을 레고랜드 곳곳에 적용할 것”이라며 “레고랜드 랜드마크인 ‘미니랜드’에서 우선 AR 콘텐츠를 제공하고 향후 제공범위 확대를 검토할 계획”이라고 전했다.

ICT 기반 고객편의 서비스도 지원한다. 주요 이용자층인 영유아 고객을 위해 다목적 유모차를 대여하고, 레고랜드의 모든 시설을 태깅을 통해 이용할 수 있는 O2O 손목밴드, 난방과 통풍은 물론 스마트폰 무선충전과 와이파이 서비스를 제공하는 스마트 벤치도 순차적으로 제공할 예정이다.

다양한 공동 마케팅도 진행한다. LG유플러스 고객은 레고랜드 입장권을 최대 20% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, LG유플러스 상품 체험과 각종 프로모션을 경험할 수 있는 ‘브랜드 데이 프로모션’도 테마파크 내에서 개최할 예정이다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 150 등락률 +1.04% 거래량 261,807 전일가 14,450 2021.09.09 09:23 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"KT, 배당에 비해 과도한 저평가"“민·관 함께 초거대 AI 생태계 만든다” 과기정통부, AI 대표기업과 '최고위 전략대화' 출범 5G시대 생존전략…아마존 '클라우드' 뛰어든 이통사 close 는 누적 이용자 5000만명을 돌파한 영유아 특화 서비스 'U+아이들나라'를 비롯해 ‘브래드이발소’, ‘팡팡다이노’ 등 키즈콘텐츠 제작사 지분 투자에 이어 글로벌 테마파크와 제휴를 통해 어린 자녀를 둔 가구단위 고객에게 차별화된 경험을 선사해 ‘찐팬’을 지속 확보한다는 전략이다.

황현식 LG유플러스 사장은 “글로벌 브랜드의 한국 진출과 성공에 함께 해온 LG유플러스의 성공 경험을 바탕으로, 레고랜드 코리아 리조트가 고객에게 ‘다시 찾고 싶은 1등 테마파크’가 되도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr