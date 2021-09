토요타코리아, KPGA 프로골퍼와 '스킬스 마스터즈' 행사 개최

[아시아경제 이창환 기자] 토요타코리아는 토요타 홍보대사인 KPGA 프로골퍼와 함께하는 ‘스킬스 마스터즈’ 온라인 이벤트를 오는 10월13일까지 실시한다고 9일 밝혔다.

토요타코리아 홈페이지의 토요타 스킬스 마스터즈 화면에서 ‘이벤트 참여하기’를 통해 신청할 수 있다.

신청 이후 골프 스윙, 자신만의 스킬, 즐거운 순간, 세리머니 등의 모습이 담긴 영상을 자신의 인스타그램에 ‘#토요타골프’, ‘#토요타스킬스마스터즈’ 두 가지 해시태그와 함께 포스팅하면 된다.

포스팅 영상 중에서 인상적인 퍼포먼스를 잘 표현한 참가자를 선정해 토요타 홍보대사 프로골퍼인 KPGA(한국프로골프협회) 소속 김민규(21, CJ대한통운), 김주형(20, CJ대한통운) 프로와 함께하는 프로암 라운딩 기회(3명)를 제공한다.

홍보대사의 친필 사인이 들어간 타이틀리스트 보스턴 백(10명)과 타이틀리스트 쿼터백(10명) 등의 혜택도 주어진다. 수상자는 두 프로가 직접 선정할 예정이다.

인스타그램 이벤트와 더불어 토요타코리아 홈페이지를 통한 퀴즈 이벤트도 함께 진행된다. 토요타 홍보대사인 프로골퍼 2명이 각각 어떤 차종의 홍보대사인지 정답을 맞힌 사람 중 추첨을 통해 총 300명에게 커피 기프티콘을 증정한다.

강대환 토요타코리아 상무는 "토요타 팬분들이 자신만의 라이프 스타일을 즐기고 서로 공유하는 장을 마련하고자 이번 이벤트를 준비하게 됐다"며 "골프와 관련된 개성 넘치는 영상을 공유하고 프로골퍼와의 프로암 라운딩에도 도전해보시길 바란다"고 말했다.

