"내가 무섭냐"는 윤석열에…조국 "'무서워해야 한다'는 겁박"

[아시아경제 허미담 기자] 조국 전 법무부 장관이 9일 윤석열 전 검찰총장이 기자회견에서 보인 언행을 지적하며 "윤 전 총장에게 국민은 자신 앞에서 눈치 보고 벌벌 떨던 비루한 (잠재적) 피의자일 뿐"이라고 비판했다.

조 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "윤 전 총장이 국민들이 시청하는 기자회견에서 '내가 무섭냐?'고 언성을 높인 이유"라며 이같이 말했다.

이어 "그에게 기자는 '단독' 구걸하고 술 얻어먹는 관리대상일 뿐"이라며 "하물며 '메이저 언론'도 아닌 한낱 '인터넷 언론' 따위야"라고 썼다.

이는 윤 전 총장이 전날 기자회견에서 "앞으로 정치공작을 하려면 잘 준비해서 제대로 좀 하라"며 "인터넷 매체나 재소자(에 의존하지 말고), 또 의원들도 면책특권 뒤에 숨지 말고 우리 국민들이 다 아는 메이저 언론을 통해 의혹을 제기하라"고 말한 것을 문제 삼은 것으로 보인다.

아울러 조 전 장관은 윤 전 총장을 겨냥해 "요컨대 그는 국민과 언론을 무서워한 적이 없고, 앞으로도 무서워하지 않을 것"이라며 "이 점에서 '내가 무섭냐?'라는 질문은 '날 무서워해야 할 것이다'라는 겁박의 다른 표현"이라고 꼬집었다.

앞서 윤 전 총장은 전날 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열어 '고발 사주' 의혹에 대해 "출처와 작성자가 없는 소위 괴문서"라고 일축했다. 윤 전 총장은 총장 재직 시절 측근 검사를 통해 야당에 여권 인사를 고발하도록 사주했다는 의혹을 받고 있다.

그는 "내가 그렇게 무섭냐. 나만 정치 공작으로 제거하면 정권 재창출이 그냥 되느냐"며 "앞으로 정치공작 하려면 잘 준비해서 제대로 하고 국민들 누가 봐도 믿을 수 있는 신뢰성 있는 사람을 통해서 이렇게 문제를 제기했으면 좋겠다"고 밝혔다.

이어 "작성자와 출처가 확인돼야 그것이 어떠한 신빙성 있는 근거로서 의혹을 제기하고 문제 삼을 수 있는 것인데, 그런 게 없는 것은 소위 괴문서라고 하는 것"이라며 "국민들을 혼동에 빠뜨리고 있다"고 말했다.

