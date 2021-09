[클릭 e종목]"크래프톤, 신작 출시 임박…주가 조정시 매수 기회"

[아시아경제 지연진 기자]신한투자증권은 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 478,000 전일대비 5,500 등락률 -1.14% 거래량 27,128 전일가 483,500 2021.09.09 09:22 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일개인 순매도세…코스피 3200선 마감기관 물량 출회 앞두고 外人 투심 쏠리는 대형새내기주 close 에 대해 신작 게임 출시에 따라 목표주가를 58만으로 종전보다 13.7% 상향했다고 9일 밝혔다.

이문종 신한투자증권 연구원은 "배틀그라운드 뉴스테이트 사전예약자수 증가와 인도 출시로 인해 기존 추정치를 30억원에서 40억원으로 상향했다"며 "9월10일 보호예수 물량이 해제되지만, 현재 주가는 공모가 부근으로 많은 물량이 출회될 가능성은 낮다. 기대 신작 출시도 앞두고 있어 만약 주가 조정시에는 매수 기회로 삼을 수 있다"고 전했다.

크래프톤의 신작 게임은 알파테스트 진행 후 사전예약자수가 3200만명을 돌파했다. 인도의 경우 배틀그라운드 모바일 직접 퍼플리싱이 7월부터 진행된 만큼 뉴스테이트는 2022년 출시될 것으로 예상했으나 인도 유저들의 요청과 배틀로얄 장르의 선풍적인 인기에 힘입어 글로벌 동시 출시가 결정됐다.

인도는 이달 1부터 사전예약에 돌입했으며 10월 중순~말 글로벌 동시 출시가 예상된다. 뉴스테이트의 경우 전작과 대비되는 고퀄리티 그래픽과 게임성을 제공한다. 그린플레어(죽은 팀원 소생), 무기 커스텀 키트, 드론 상점 등 도 추가돼 1인당 평균결제금액(ARPPU) 측면에서 배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE)대비 우위를 보일 것으로 예상된다.

이 연구원은 "일각에서는 PUBG MOBILE과의 카니발라이제이션 우려도 존재하나 큰 이슈는 아니다"며 "배틀로얄 장르가 꾸준히 성장하는 만큼 신규 수요 창출이 가능하며 탑티어 배틀로얄 게임 전체를 잠식했기 때문"이라고 설명했다.

텐센트가 퍼블리싱하는 PUBG MOBILE(한국, 일본, 인도는 크래프톤 퍼블리싱)과 달리 뉴스테이트 는 총매출로 인식하게 되는데, PUBG MOBILE과 카니발이 존재해도 크래프톤 입장에서 더 많은 매출(총매출 인식이 약 4~5배 많은 매출인식)이 창출되는 방식이라는 설명이다.

중국 게임 규제 우려도 일단락됐다. 미성년 관련 이용규제(주말만 8시~9시, 1시간 이용)는 있지만, 전체 게임 매출 중 미성년 비중은 미미해 실적 영향은 제한적일 것으로 전망됐다.

