대전시, ‘온라인 일자리박람회’ 참여 기업모집

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 내달 7일~28일 열릴 ‘2021년 대전 온라인 일자리박람회’ 참여 기업을 모집한다고 9일 밝혔다.

참여 대상은 인재채용을 희망하는 제조, IT기술, 서비스 분야 기업이다.

박람회에 참여하는 기업은 박람회 홈페이지를 통해 채용공고, 기업홍보 등을 할 수 있으며 인재검색과 화상면접 등 서비스를 지원받는다.

신청은 이달 30일까지 대전일자리지원센터 홈페이지 공지사항에 게시된 신청서를 작성한 후 이메일 또는 팩스로 제출해야 한다.

올해 박람회는 코로나19 감염 확산 우려와 접근 편의성을 고려해 지난해처럼 온라인으로 진행된다.

시는 박람회 전용 홈페이지를 구축해 4차산업&바이오관, 스타트업기업관, 중소·강소기업관, 전국기업관, 특성화고관, 중·장년관 등 6개 기업채용 정보관을 여는 동시에 기업 홍보를 위한 우수기업홍보관과 구직자를 위한 각종 프로그램을 함께 운영할 계획이다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “구인·구직자는 시공간 제약 없이 온라인으로 박람회에 참여할 수 있게 된다”며 “채용을 예정한 기업과 구직활동 중인 시민의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr