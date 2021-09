美 "탈레반 과도정부 인정 못해"...국제적 고립 지속 전망

블링컨 "포괄적 정부에 충족하지 못해"

백악관 "국제사회의 일원이라 생각치 않아"

[아시아경제 이현우 기자] 미국정부가 탈레반이 구성했다고 밝힌 아프가니스탄 과도정부에 대해 인정할 수 없다고 밝히면서 아프간의 국제적 고립이 지속될 것으로 예상되고 있다. 탈레반이 발표한 내각 핵심 요직에 미국정부의 테러리스트 수배 명단에 올라온 인물이 포함된 것과 여성이 모두 배제된 것 등에 불쾌감을 표시한 것으로 풀이된다.

8일(현지시간) 토니 블링컨 미 국무장관은 이날 독일을 방문해 하이코 마스 독일 외무장관과 함께 가진 기자회견에서 "탈레반의 과도정부 구성을 봤을 때, 국제적 고립에서 벗어날만한 신호가 보이지 않는다"며 "포괄성이라는 시험에 분명 충족하지 못한다"고 비판했다. 이어 "탈레반의 과도정부 명단에는 탈레반과 측근들만 보이며 여성은 아예 빠져있다"고 강조했다.

미 연방수사국(FBI)의 국제 테러리스트 지명수배자로 올라가있는 시라주딘 하카니가 내무장관 대행에 임명되는 등 미국이 제재 중인 인물들이 탈레반 내각 요직에 배치된 것에 대해서도 불쾌감을 표시했다. 블링컨 장관은 "일부 인사들의 소속과 행적에 대해서는 우려를 갖고 있다"며 "탈레반은 국제적으로 체제 정당성을 인정받고 지원을 받고 싶겠지만 이는 행동으로 얻어지는 것이며 앞으로 행동을 기준으로 판단할 것"이라 강조했다.

이날 블링컨 장관은 미국행 아프간 탈출자의 중간기착지 역할을 하는 독일의 람슈타인 미군기지를 방문, 20여 개국 외무장관과 아프간 사태 후속 대응을 위한 화상회의를 열었다. 이날 회의에는 한국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 인도 등 아프간 대피 과정에 참여한 22개국과 유럽연합(EU), 북대서양조약기구(NATO), 유엔 등이 참석했다.

미국 백악관도 탈레반이 구성했다 밝힌 과도정부에 대해 인정할 수 없다는 입장을 공식적으로 밝혔다. 젠 사키 백악관 대변인은 이날 언론 브리핑에서 "이 행정부의 어느 누구도, 대통령도, 국가안보팀의 누구도 탈레반이 국제사회의 귀중하고 훌륭한 일원이라고 하지 않는다. 탈레반은 그런 평가를 얻지 못했고 우리는 그렇게 절대 평가하지 않았다"고 밝혔다. 미국정부가 탈레반을 인정할 수 없다고 밝히면서 아프간의 국제적 고립은 계속 심화될 전망이다.

