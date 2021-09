2025년까지 환경분야 새일자리 8만개 창출키로

제21차 일자리위원회

환경부, '환경분야 녹색산업 일자리 창출전략'



'순환경제·물·기후대응' 산업 일자리 창출

유망 중소·벤처 100개사 발굴해 예비유니콘으로 육성

5대 녹색융합 클러스터 조성

즉시 현장투입 가능한 전문인력 2만명 양성

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 2025년까지 에너지·자원 효율화와 환경개선에 기여하는 환경분야 일자리 8만개 창출을 위해 녹색산업을 집중 육성하기로 했다.

환경부는 이 같은 내용을 담은 '환경분야 녹색산업 일자리 창출전략'이 9일 오전 한국프레스센터에서 열린 대통령 직속 제21차 일자리위원회에서 상정·의결됐다고 밝혔다.

환경부는 ▲유망 신산업 성장저변 구축 ▲청년과 지역을 중심으로 기업지원을 통한 고용여력 확보 ▲생산-금융-사람이 함께하는 지속가능한 일자리 지원기반 구축 등 3대 전략을 중심으로 9개 추진과제를 제시했다.

우선 유망 녹색 신산업 일자리 창출을 중점 추진한다. 재활용 업계의 고품질·고소득 재활용을 위한 연구개발(R&D) 및 제도개선과 소각·매립 등 폐기물의 안정적 관리를 위한 일자리 확충에 나서고, 상·하수도에 스마트 기술 접목으로 신수요 창출하고 물절약 등 유망분야 물전문 기업 육성 및 세계 물시장 판로개척도 지원한다. 기후대응 신산업 육성을 위해선 수열·폐자원 에너지 등 신재생에너지 연구개발·제도개선 등 혁신저변을 구축하고 미래차와 충전소 보급을 확대할 계획이다.

녹색기업 성장 지원을 통한 고용여력 확충도 꾀한다. 혁신적 아이디어로 도전하는 창업기업과 사회적경제기업을 발굴하는 한편 사업화·매출 달성까지 지속 지원해 청년창업을 활성화한다. 또 폐기물에 청년의 아이디어를 더해 고부가가치를 창출하는 새활용(업사이클링) 활성화를 위해 소재수급 체계와 소비문화 확산 등 생태계 구축에도 나선다. 친환경 대체소재와 신재생에너지 등을 개발·생산하는 유망 중소·벤처 100개사를 발굴해 3개 이상의 기업을 예비유니콘으로 육성한다. 지역과 연계한 기업성장 및 일자리 창출 지원, 스마트 그린도시를 통한 도시의 녹색전환 촉진을 위해선 청정대기(광주)와 생물소재(인천), 수열에너지(춘천), 포스트 플라스틱(부산), 폐배터리(포항) 등 녹색산업분야 클러스터도 조성한다.

지속적인 지원기반 구축을 위해선 녹색금융 분류체계를 마련하고 환경부문 책임투자 제도개선 및 민간투자 활성화를 위한 이차보전(정책금융 약 5조원 목표)과 정책융자(2025년까지 1조9000억원), 녹색펀드 조성 등 녹색산업의 자금 확보도 지원한다.

현장수요와 미래 필수역량을 고려한 신기술 인재양성에도 나선다. 우선 내년엔 탄소중립 특성화대학원(2개소)과 물기업 재직자 역량강화 교육(1700명), 미래차 환경인증평가(20명), 미래차 인프라 구축 운영·관리(50명) 등의 전문인력을 양성할 계획이다. 이를 포함해 2025년까지 녹색융합기술인재 2만명을 양성하는 것이 목표다.

홍정기 환경부 차관은 "저탄소, 순환경제를 기반으로 하는 녹색산업을 어떻게 육성하느냐가 앞으로의 미래를 결정할 것"이라며 "녹색산업 육성을 기반으로 하는 환경분야 일자리 창출 추진전략을 차질 없이 추진해 국가경쟁력과 양질의 환경일자리를 늘리도록 노력하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr