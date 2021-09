미·레로만 만든 'LG 미래쏭', 유튜브서 하루 만에 11만 조회 돌파

[아시아경제 정현진 기자] LG의 유튜브 영상 'LG 미래쏭'이 하루 만인 9일 조회수 11만회를 넘어서면서 유튜브 등 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 되고 있다.

LG 미래쏭은 처음부터 끝까지 '미'와 '레'로만 이뤄진 노래로, 특정 음으로만 노래를 만들어 1000만뷰를 달성한 싱어송라이터 은송과 함께 작업했다. 이 영상에는 가사에 나오는 친환경 플라스틱, 미래 디스플레이, 스마트시티, 인공지능(AI)와 빅데이터 분야 등 LG의 미래 성장 사업을 실제로 담당하고 있는 젊은 임직원들이 주인공으로 참여했다.

이 영상은 뮤직비디오라는 방식을 통해 'TV가 내 기분을 읽고 컨텐츠를 추천한다면?', '가전이 알아서 집안일을 도와준다면?', '꽉 막힌 출근길 등 복잡한 도시 문제를 해결해준다면?' 등과 같이 미래의 일로 여겨졌던 상상들을 현실로 만들어가는 LG의 모습을 담고 있다.

LG 관계자는 "고객의 더 나은 삶과 미래를 만들기 위해 각자의 사업 분야에서 도전하고 있는 MZ세대 구성원들의 밝은 모습을 통해 젊은 세대에게 'LG와 함께라면 앞으로도 더 좋은 삶이 이어지겠구나'라는 공감을 이끌어 내고자 했다"고 말했다. LG는 올 상반기 젊은 직원들이 모델로 참여하는 브랜드 이미지 캠페인을 전개하는 등 고객과 함께하는 미래, 도전, 공감의 브랜드 아이덴티티를 강화해 나가고 있다.

