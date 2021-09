홍준표 "'고발사주' 尹, 검찰총장 큰소리치던 버릇 그대로…큰 실수"

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원은 윤석열 대선 예비후보의 이른바 '고발사주' 의혹 관련 기자회견에 대해 "메이저 언론도 아닌 허접한 인터넷 언론이 정치공작 한다고 언론과 국민 앞에 호통치는 것은 든든한 검찰 조직을 믿고 큰소리치던 검찰총장할 때의 버릇"이라고 비판했다.

홍 의원은 8일 자신의 페이스북에 글을 올려 "적폐수사를 지휘하면서 문재인 정치공작의 하수인을 자처하던 분이 고발사주 사건에 아직 직접 연루됐다는 혐의도 없는데 갑자기 중대 발표할 듯이 언론 앞에 나타났다"며 이같이 말했다.

그는 "네거티브 대응은 그렇게 하는 게 아니다. 오늘은 실언이 아니라 옛날 버릇이 나와 큰 실수를 한 것"이라며 "여기는 군림하는 검찰이 아니라 국민을 받들어 모시는 정치판"이라고 지적했다.

이날 윤 후보는 기자회견을 열고 고발사주 의혹과 성남시 사업가 진술 압박 의혹에 대해 해명했다. 그는 "국민께서는 진행 중인 내용을 꼼꼼하게 잘 보시고 다시는 이런 정치공작에 현혹되지 마시라"며 "재소자 그다음에 인터넷매체 그리고 인터넷 매체가 한번 보도하면 정당의 전·현직 대표와 의원, 위원장 이런 사람들이 벌떼처럼 나서서 떠든다"고 주장했다.

그러나 이 과정에서 '메이저 언론' 발언으로 인해 논란이 일었다. 회견에서 윤 후보는 "앞으로 정치공작하려면 인터넷 매체에 하지 말고 국민이 다 아는 메이저 언론을 통해서 했으면 좋겠다"고 했다. 고발사주 의혹을 최초 보도한 곳은 인터넷 매체 '뉴스버스'다.

이와 관련, 취재진이 "메이저 언론이 아니면 의혹을 보도할 수 없나"라고 묻자 윤 후보는 "(공작하려면) 처음부터 독자도 많고 이런 데다 해라. 어차피 다 따라올 텐데. KBS, MBC에서 시작하든지, 아니면 더 지켜보든지"라고 답해 논란이 됐다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr