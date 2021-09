한화에어로, 정부 출연 연구소와 우주자원활용 활성화 '맞손'

[아시아경제 우수연 기자]한화에어로스페이스가 정부출연 연구소와 우주 현지자원활용(ISRU) 참여를 활성화하기 위해 손을 맞잡았다.

한화에어로스페이스는 9일 대전 한국지질자원연구원에서 6개 정부 출연 연구원과 우주 현지자원활용을 위한 다자간 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 국내 우주 기업 중 정부 출연 연구원과 ISRU 관련 협약을 맺은 것은 한화에어로스페이스가 최초다.

이번 협약식에는 신현우 한화에어로스페이스 대표를 비롯해 김병석 한국건설기술 연구원장, 박현민 한국표준과학연구원장, 김광은 한국지질자원연구원장 직무대행, 이상률 한국항공우주연구원장, 김종남 한국에너지기술연구원장, 박원석 한국원자력연구원장 등 6개 정부출연 연구원 대표들이 참석했다.

ISRU란 달이나 화성 등 우주행성에서 현지 자원을 활용해 필요한 물자를 생산하는 시설이나 시스템을 일컫는 말로 주로 물, 산소, 태양전지, 건축자재, 발사체 연료 등 생산을 의미한다. 2024년까지 우주인을 달에 보내고 2030년까지 달에 지속 가능한 유인 기지 건설 목표를 세운 아르테미스 플랜은 현재까지 12개 국가가 약정했다.

이날 체결된 업무 협약서에는 ▲아르테미스 등 현지자원활용 관련 탐사 프로그램 참여 협력 ▲유용자원 추출 시연 탑재체 개발에 각 기관별 전문영역 협력 ▲달·화성 현지자원활용 초·장기 플랜트 구축 협력 등을 담고 있다. 또 협약은 서명 후 10년간 유효하며 각 당사자의 서면 합의에 따라 1년씩 연장이 가능하다.

한화에어로스페이스는 이번 협약을 통해 우주 현지자원활용 기술 전반에 대한 포괄적 협력체계를 수립하고 뉴 스페이스 시대 우주 산업을 적극적으로 선도할 방침이다. 이를 위해 선제적 투자, 정부 정책, 미래 과제 등 협력을 이어갈 계획이다.

지난 5월 정부의 아르테미스 협정과 국내 달 착륙선 계획 등을 계기로 국내외 달 탐사 참여에 대한 관심이 높아지는 가운데 한화에어로스페이스는 향후 달 자원 추출을 위한 기술개발 기획과제를 우선적으로 진행해 국내 ISRU 개발 중장기 로드맵 및 구체적 시행 계획을 추진하고 있다.

ISRU 기술은 향후 우주 현지에서 적용되는 핵심 기술로 우주 개발이 본격화되는 초기부터 확보해야 하는 기술로 꼽힌다. 이에 국내에서도 아르테미스 프로그램 같은 국제 ISRU 프로그램 참여 등 우주 산업에서의 입지를 확보하려는 노력이 필수적이라고 회사는 강조했다.

신 대표는 "이번 업무협약을 통해 우주 현지자원활용 기술을 개발하기 위한 첫 걸음을 내딛었다"며 "향후 한화의 공격적인 투자와 연구원들이 보유한 우주 관련 자원과 기술 지원이 뒷받침된다면 글로벌 선도 업체들을 충분히 따라잡을 것으로 기대한다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr