오는 11~12일 '탄소중립 시민회의 대토론회'…10월 말 확정할 시나리오 최종안에 반영

참여시민단 500여명 참석



탄소중립 시나리오·석탄발전 등 쟁점 토론

시민대토론회 전후로 추가 설문조사도 실시

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 대통령 소속 '2050 탄소중립위원회'가 11일부터 12일까지 이틀간 서울 을지로 페럼타워에서 온라인 비대면으로 참여시민단 500명이 참석한 가운데 '탄소중립 시민회의 대토론회'를 개최한다.

이번 대토론회 결과는 현재 탄중위가 진행하고 있는 시민사회와 종교, 청년, 교육, 노동, 농축수산, 산업계 등 다양한 협의체의 의견수렴결과와 함께 오는 10월 말 확정하는 '2050 탄소중립 시나리오 최종안'에 반영된다.

참여시민단은 지난 7월 전국 만 15세 이상의 남녀를 대상으로 무작위 선정됐다. 앞서 이들은 출범식과 온라인 학습, 시민탄소교실을 통해 탄소중립의 '기본개념-일반과정-심화과정' 3단계 교육과정을 마쳤다. 대토론회는 마지막 4단계로 시민단 500명의 의견수렴 최종과정이다.

참여시민단 500명은 이틀 동안 탄소중립 8개 주제의 전문가 발표를 듣고 6개 쟁점과 관련한 분임토론과 질의응답에 참여한다. 특히 ▲석탄발전의 단계적 감축 등 국가 전원믹스 개선 ▲내연차에서 친환경차로의 전환 ▲플라스틱 등 폐기물 감량 및 재활용률 제고 ▲탄소중립사회로의 정의로운 경제·사회 대전환 등 탄소중립사회 진입을 위한 미래비전과 정책과제에 대해 시민들끼리 서로 온라인으로 질문하고 의견도 나누며 정책도 제안할 수 있다.

탄중위는 출범식때 진행한 지난 1차 설문조사와 2차 설문조사(시민탄소교실)에 이어 이번 시민대토론회 전후 두 번의 설문조사를 추가로 실시할 예정이다.

윤순진 탄중위 민간위원장은 "탄소중립은 국민경제의 3대 주체인 정부-기업-국민이 대한민국의 제도(시스템)-생산(에너지)-소비(라이프스타일)을 바꾸는 혁명적 대전환"이라며 "지금부터 우리가 할 일은 '에너지 대전환에 따른 경제적 영향을 어떻게 최소화하고, 산업계와 환경계, 일반 국민의 서로 다른 의견을 어떻게 하나로 모을까'를 고민하는 것"이라고 말했다.

대토론회는 유튜브 채널로 생중계되며 일반 시민들도 참관할 수 있다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr