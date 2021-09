삼성전자, 메모리 이어 시스템 반도체 4종 '탄소 발자국' 인증

英 카본 트러스트로부터 '국제 환경 인증' 획득

다양한 시스템 반도체 제품으로 인증 확대…탄소 저감 노력 지속

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자는 고성능 시스템 반도체 제품 4종이 영국 카본 트러스트의 국제 환경 인증인 '제품 탄소 발자국(PCF)'을 획득했다고 9일 밝혔다.

카본 트러스트는 2001년 영국 정부가 설립한 비영리 기관이다. 탄소 배출 절감을 위한 신기술, 혁신 등에 대한 지원과 정보 공유, 인증을 담당한다.

제품 탄소 발자국은 제품의 생산부터 폐기까지 발생하는 탄소를 탄소 발자국 표준에 맞춰 산정한 제품에 부여하는 인증이다. 제품 제조에 필요한 전기나 용수, 가스 등의 유틸리티와 원료 생산, 수송 과정에서 발생하는 탄소량을 엄격한 국제심사 기준에 따라 평가한다.

반도체는 수백 개의 복잡한 제조 공정을 거치고 사용되는 원료의 종류와 양이 많기 때문에 인증 과정이 더욱 까다롭다. 삼성전자가 이번에 제품 탄소 발자국을 획득한 제품은 모바일 시스템온칩(SoC) '엑시노스 2100'과 모바일 이미지센서 '아이소셀 HM2', 디지털 TV SoC 'S6HD820', 타이밍 컨트롤러 'S6TST21' 등 고성능 시스템 반도체 4종이다.

삼성전자는 제품 생산에 활용되는 반도체 공정 중 식각과 증착 공정에 사용되는 가스량을 감축하고 온실가스 분해 장치의 처리 효율을 높이는 한편, 제품 소비전력 효율화를 위한 솔루션을 적용하며 탄소 발생을 최소화하기 위한 노력을 인정받았다.

휴 존스 카본 트러스트 인증위원장은 "삼성전자의 지속 가능한 경영 활동에 함께하게 돼 기쁘다"며 "제품 탄소 발자국은 삼성전자가 탄소 배출을 줄여가겠다는 의지를 고객에게 제시하는 지표"라고 말했다.

장성대 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 지속가능경영사무국 전무는 "지속가능경영을 위한 삼성전자의 환경친화적인 활동이 전 세계적으로 인정받고 있다"며 "고성능 시스템 반도체에 대한 제품 탄소 발자국 획득과 저감 인증을 동시에 확대해 나가며 탄소 배출을 줄이기 위한 노력을 계속해 나가겠다"고 강조했다.

앞서 삼성전자는 2019년 반도체 업계 최초로 카본 트러스트로부터 메모리 제품에 대한 제품 탄소 발자국 인증을 받았고 2020년에는 탄소 저감 인증도 취득했다. 메모리와 시스템 반도체를 망라해 삼성전자가 지금까지 카본 트러스트로부터 획득한 탄소 발자국 인증 제품은 모두 14종이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr