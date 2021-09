[아시아경제 문혜원 기자]이디야커피는 지난해 겨울 큰 인기를 끌었던 시즌 메뉴 호떡 2종을 재출시한다고 9일 밝혔다.

10일 재출시되는 호떡 2종은 지난해 10월 처음 출시된지 한 달 만에 15만개 이상 판매된 대표 디저트 메뉴다.

‘꿀호떡’은 쫄깃한 찹쌀 반죽 안에 달콤하고 고소한 호떡소를 넣고 노릇노릇하게 구워 ‘겉바속촉’의 식감을 살렸다.

‘아이스크림 호떡’은 따뜻한 꿀호떡에 바닐라 아이스크림을 올리고 곡물 파우더와 메이플 시럽을 곁들여 보는 즐거움과 먹는 즐거움을 동시에 느낄 수 있다.

고소함과 달콤함을 둘 다 담아 남녀노소 입맛을 사로잡는 메뉴로 선선해지는 날씨에 간편하게 즐길 수 있는 디저트로 제격이며 전국 이디야커피 매장에서 만나볼 수 있다.

