[골프토픽] 쇼플리와 피나우 ‘라이더컵 단장 추천 발탁’…12명 최종 확정

[아시아경제 노우래 기자] ○…도쿄올림픽 금메달리스트 잰더 쇼플리(미국·사진)가 미국과 유럽의 남자 골프 대항전인 라이더컵에 뽑혔다.

스티브 스트리커 미국팀 단장은 9일(한국시간) "쇼플리와 토니 피나우, 조던 스피스, 해리스 잉글리시, 대니엘 버거, 스코티 셰플러 등 6명을 추천 선수로 발탁했다"고 발표했다. 이미 자력으로 출전 자격을 획득한 콜린 모리카와, 더스틴 존슨, 브라이슨 디섐보, 브룩스 켑카, 저스틴 토머스, 패트릭 캔틀레이까지 총 12명이 확정됐다. 올해는 25일부터 사흘간 미국 위스콘신주 헤이븐의 휘슬링스트레이츠에서 열린다.

격년제인 라이더컵은 2020년에 개최될 예정이었으나 코로나19 때문에 1년 미뤄졌다. 미국은 12명이 모두 세계랭킹 21위 이내에 있을 정도로 탄탄한 전력을 구축했다. 다만 ‘경험’이 약점으로 지적되고 있다. 모리카와, 캔틀레이, 쇼플리, 잉글리시, 버거, 셰플러 등 6명이 첫 등판이다. 평균 나이도 29세로 역대 미국팀 가운데 가장 젊다. 라이더컵에 강한 면모를 패트릭 리드는 제외됐다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr