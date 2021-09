특금법 시행 이후 불법행위 급증 우려…사전 대응 차원

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 가상화폐 불법행위 전담 수사팀 설치를 추진한다.

8일 경찰에 따르면 경찰청은 최근 전국 시·도경찰청에 공문을 보내고, 개정 특정금융거래정보법(특금법)이 시행되는 이달 25일 이후 불법 행위를 수사할 전담팀을 만들 것을 지시했다.

특금법 시행 전까지 가상화폐 거래소들은 정보보호 관리체계 인증(ISMS), 실명계좌 확보 등 요건을 충족해 금융당국에 신고해야 한다.

경찰은 이 같은 요건을 충족하지 못한 시중 거래소들의 무더기 폐쇄가 예상되는 만큼 미신고 영업, 횡령 등 불법 행위가 급증할 가능성이 있다고 보고 대응에 나선 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 올해 5월 경찰청 차장을 팀장으로 하는 '가상화폐 불법행위 종합 대응 태스크포스(TF)'를 구성하고 가상화폐 관련 불법 행위에 대한 단속에 착수한 바 있다.

