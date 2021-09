위메프, 8월 VIP클럽 이용자 4.5배 ↑…"무료 멤버십 통했다"

서비스 론칭 기간 대비 VIP클럽 거래액, 구매건수 각각 4.6배 3.8배 증가

[아시아경제 김철현 기자] 위메프가 내놓은 무료 멤버십 서비스 'VIP클럽'이 이용자들의 호평을 받으며 4개월만에 성공적으로 안착했다.

위메프는 VIP클럽의 8월 데이터를 론칭 당시인 4월과 비교한 결과, 이용자수·거래액·구매건수 등 모든 지표에서 크게 성장했다고 9일 밝혔다.

특히 8월 VIP클럽 이용자수는 4.5배까지 급증했다. 같은 기간 이들의 거래액과 구매건수는 각각 4.6배, 3.8배씩 늘었다. 또 7월에 이어 8월에도 VIP클럽 멤버십 자격을 유지한 비율은 77%에 달한다. 8월 한 달간 VIP클럽 이용자 1인당 결제금액은 일반 회원 대비 5.6배, 결제횟수는 3.7배 높았다.

위메프는 이 같은 성과 요인으로 진입 장벽 없는 '제로 비용'과 멤버십 혜택을 꼽았다. 서비스 론칭 이후에도 즉시 승급 제도, VIP클럽 전용관, VIP클럽데이, VIP 전용 쿠폰 등 VIP만을 위한 혜택을 매월 꾸준하게 강화하고 있지만 이용자들은 월회비 부담이 전혀 없다.

위메프 관계자는 "시범 운영 기간을 거쳐 꾸준한 호응을 받아온 VIP클럽이 이용자수, 거래액, 구매건수 등 모든 지표에서 좋은 성과를 보이며 성공적으로 안착했다"며 "앞으로 락인효과를 더욱 강화하기 위한 다양한 추가 혜택들을 선보이겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr