인권위 "불송치 결정 이유 알려주지 않은 경찰, '알권리' 침해"

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 불송치 결정을 하면서 사건 관계인에게 이유를 알려주지 않은 것은 헌법이 보장하는 '알권리' 침해라는 국가인권위원회의 판단이 나왔다.

인권위는 9일 A 경찰서장에게 불송치 이유를 전달하지 않은 담당 수사관에 대한 주의 조치와 직무교육 실시를 권고하고, 경찰청장에게 유사사례 방지를 위해 각 경찰서에 사례를 전파할 것을 권고했다.

진정인은 지난해 5월 A 경찰서에 4명을 사기 혐의로 고소했다. 사건을 담당한 수사관은 올해 2월 일부 대상자의 혐의만 인정해 일부는 송치하고, 일부는 불송치 결정했다. 그러나 당시 경찰은 진정인에게 불송치 결정했다는 내용만 통지했을 뿐 결정의 취지와 이유를 알려주지 않았고, 진정인은 인권위에 진정을 제기했다.

이에 대해 담당 수사관은 "사건처리결과 통지 후 담당 검사의 재지휘로 수사가 계속 진행 중이었고 일부 결과가 변경될 수 있어 그 이유를 서면으로 통지할 수 없었다"고 주장했으나, 인권위는 받아들이지 않았다. 인권위는 "통지서 기재 내용만으로는 고소인이 각 피의자에 대해 일부 송치한 근거나 불송치 결정에 이른 최소한의 사실관계나 법리상의 해석 등 이유를 알 수 없다"면서 "불송치 결정 이유를 알려줄 의무를 다하지 못해 헌법 제21조에서 보호하는 알권리를 침해했다"고 판단했다.

올해 1월 시행된 검경 수사권 조정에 따라 경찰은 혐의가 인정되지 않는 경우 사건을 검찰에 넘기지 않고 종결할 수 있게 됐다. 경찰이 불송치 결정하는 경우 7일 이내 그 취지와 이유를 통지해야 하고, 고소인은 불송치 결정에 대한 이의를 제기할 수 있다.

