에코프로비엠은 SK이노베이션과 10조1102억원 규모로 하이니켈 NCM 양극채 공급 계약을 체결했다고 9일 공시했다. 이는 지난해 별도 매출액 대비 1182.19%에 달한다. 계약기간은 2024년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지다.

