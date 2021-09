더본코리아 미정국수0410, ‘든든 덮밥’ 2종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 국수 전문 브랜드 미정국수0410은 덮밥 메뉴군을 강화하고자 푸짐한 양과 비주얼을 자랑하는 ‘든든 덮밥 2종’을 출시했다고 9일 밝혔다.

‘매콤참치덮밥’은 미정국수가 자체 개발한 매콤한 양념에 담백한 참치와 마요네즈를 듬뿍 올려 중독성 있는 맛을 자랑한다. 매콤한 양념과 마요네즈가 어우러져 매운맛은 중화시키고 감칠맛을 높여 남녀노소 누구나 맛있게 즐길 수 있다.

‘김치제육덮밥’은 식사 메뉴로 선호도가 높은 제육볶음에 잘 익은 국내산 숙성김치를 더해 매운맛을 즐기는 한국인들의 입맛에 제격이다.

미정국수는 국수와 덮밥에 어울리는 색다른 사이드 메뉴에 대한 고객들의 니즈를 반영해 ‘모둠미니전’도 새롭게 선보였다. 고소한 녹두전과 담백한 부추전, 쫀득한 감자전 3종으로 구성해 다양한 맛으로 즐길 수 있다.

일부 매장을 제외한 전국 미정국수 매장에서 방문 식사, 포장, 배달 앱을 통해 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr