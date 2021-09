[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점은 명품관에서 오는 12일까지 '저스트 어라이브드(Just Arrived)'라는 타이틀로 다수의 갤러리 작품들을 전시 및 판매한다고 9일 밝혔다.

앤디워홀, 알렉스카츠, 무라카미 다카시 등 해외 유명 작가들의 작품을 비롯해 현재 활발히 활동 중인 홍수연, 이윤성, 황도유 등 국내 작가들의 80여개 작품을 한 곳에서 만날 수 있다.

이번 행사는 강남구청과 함께 지난 5월 진행한 '마이클 스코긴스 기획전'에 이어 두 번째로 진행하는 행사로 강남구 갤러리 4곳(▲예화랑 ▲유아트스페이스 ▲갤러리JJ ▲김리아 갤러리)에서 들여온 작품들을 웨스트 3층에서 선보인다.

