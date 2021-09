엘살바도르의 불안한 비트코인 도입에 직접 해결사 나선 대통령

트위터 통해 수시로 오류 해결 진행상황 전달

[아시아경제 김수환 기자] 엘살바도르의 비트코인 법정통화 도입이 첫날부터 불안한 모습을 보인 가운데 대통령이 직접 해결사로 나서며 국민들에게 비트코인 사용을 적극 독려하고 있다.

나이브 부켈레 대통령은 8일(현지시간) 아침 트위터에 "(비트코인 전자지갑) '치보' 애플리케이션(앱)의 보수를 마쳤다"며 "기능에 문제가 있으면 트위터 댓글로 알려달라"고 말했다.

부켈레 대통령은 앱에서 여전히 '수리 중'이라는 메시지가 뜰 경우 앱을 종료했다가 다시 실행하라고 안내하기도 했다.

부켈레 대통령은 전날 자정 가까운 시간에도 트위터를 통해 치보의 문제점 해결을 위해 8일 오전 1∼6시에 앱 사용을 중단한다며 "내일은 훨씬 더 나아질 것으로 기대한다"고 말했다.

그는 또 지난 36시간 동안 트위터에서 수시로 치보 앱을 다운로드 받는 방법을 안내했으며 일부 이용자들은 대통령의 트윗에 직접 답글을 올리며 앱 설치 관련 오류를 제보하는 모습도 포착됐다.

엘살바도르의 중앙은행은 "우리가 전 세계의 주목을 받고 있다"라며 "비트코인 도입 과정이 완전히 '성숙'해지기 전까지 어느정도 시간이 소요될 것"이라고 전했다.

중앙은행 측은 "가상화폐가 탈법 거래에 악용될 가능성을 방지하기 위해 돈세탁 금지를 위한 자체 기준을 마련했다"라고 덧붙였다.

중미 엘살바도르는 부켈레 대통령의 강력한 의지로 전날부터 가상화폐 비트코인을 법정통화로 인정했다. 이는 전 세계 첫 사례다.

그동안 부켈레 대통령은 '비트코인 전도사'를 자처하며 연일 국민의 비트코인 사용을 독려했으나 도입 첫날은 혼란 그 자체였다.

치보 앱은 접속이 지연되는 등 기술적 오류가 발생했으며 시민들의 비트코인 반대 여론에 최근 시위가 더욱 거세졌다. 비트코인 시세는 전날 최대 17% 폭락했다.

이에 부켈레 대통령은 전날 수십 개의 트윗으로 치보 오류에 대해 설명하고 치보 앱 다운로드 상황을 공유했다. 아울러 일반인들의 비트코인 결제 경험담이나 비트코인 옹호자들의 메시지를 리트윗했다.

비트코인 법정통화화 첫날 여러 잡음 속에서도 이날 엘살바도르 앱스토어에선 치보 앱이 다운로드 횟수 1위를 기록했다. 외신들은 엘살바도르 정부가 치보 앱을 다운로드 받는 모든 시민들에게 30달러 규모의 비트코인을 지급하기로 한 것이 영향을 줬다고 분석했다.

맥도날드와 스타벅스 등 글로벌 체인들도 비트코인 결제를 허용하기 시작했다.

취임 직후부터 튀는 행보를 이어온 부켈레 대통령은 야권과 국제사회에선 권위주의 정책 등으로 비판받지만, 자국 내에선 높은 지지율을 유지하고 있다.

한편, 전날 가격 폭락을 겪은 비트코인은 이날 4만6000달러 대에서 거래되고 있다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr