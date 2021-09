정의용, 미국과 아프간 대응방안 협의 "국제사회 노력 동참 지속""

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관은 8일 미국, 독일 등 20개국과 아프가니스탄 최근 정세와 향후 대응 방안 등을 협의했다고 외교부가 9일 밝혔다.

토니 블링컨 미국 국무부 장관과 하이코 마스 독일 외무장관 공동 주재로 열린 화상회의에는 한국과 미국, 독일은 물론 영국, 프랑스, 호주, 인도, 일본, 이탈리아, 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 아랍에미리트(UAE), 터키, 유럽연합(EU), 북대서양조약기구(나토·NATO), 유엔 등 20개국 이상이 참여했다.

정 장관은 회의에서 “아프간 협력자 391명 이송 과정에서 미국 등 우호국의 협조와 지원에 사의를 표한다”며 “아프간 안정과 인도적 상황 개선을 위한 국제사회 노력에 지속 동참하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “아프간 신정부가 국제규범을 준수하고 기본 인권을 존중하며 테러리스트들의 피난처를 제공하지 않도록 국제사회가 지속해서 노력해야 한다”며“아프간에 남아있는 출국 희망자들의 안전한 통행을 위한 탈레반이 공약을 이행해야 할 것”이라고 촉구했다.

참석자들은 아프간 출국 희망자들의 안전한 이동 지원을 위한 협력을 계속하면서 향후 대테러 협력과 인도적 지원 방안 등을 계속해서 긴밀히 협의하기로 했다.

