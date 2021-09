이노션, 정규직 전환형 인턴 공개채용…“15일까지 지원서 접수”

[아시아경제 임춘한 기자] 이노션 월드와이드는 캠페인 기획, 고객경험 기획, 디지털, 크리에이티브, 경영지원 분야 인턴십 지원자를 모집한다고 9일 밝혔다. 모집은 오는 15일까지 진행되며, 이노션 채용 홈페이지를 통해 온라인으로 입사지원서를 제출하면 된다.

지원 자격은 인턴십 종료 후에도 정규직 채용 시 계속 근무 가능한 자에 한해 지원이 가능하며, 공인영어시험(OPIc, 토익스피킹, 토플 중 최소 한 가지) 응시 점수를 보유해야만 한다. 남자의 경우 병역필 또는 면제자로 해외여행에 결격사유가 없는 자에 한해 지원이 가능하다.

전형 절차는 서류전형, 인공지능(AI) 전형, 심층면접, 인턴십 등의 순서로 진행된다. 지원자의 객관적인 역량 분석을 위한 AI 면접은 온라인으로 진행되는 면접방식으로, 지원자들이 원하는 시간과 장소에서 자유롭게 응시할 수 있다.

심층면접에서는 지원한 직무의 실무진과의 질의응답을 통해 직무 적합도를 평가하게 된다. 심층면접 후 인턴 대상자는 7주간 실무 인턴으로 근무하게 되며, 인턴 종료 후 적격자에 한해 정규직 채용 기회가 부여된다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr